Verona-Udinese / Le ultime dai campi verso il match di campionato

Il team bianconero lavora intensamente in vista della ripresa di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha gran voglia di continuare a sorprendere e di conseguenza si studia al meglio il prossimo avversario. Il match non sarà semplice visto che dall'altra parte ci sarà una squadra pronta come l'Hellas Verona dell'ex Gabriele Cioffi. Mister Andrea Sottil non può abbassare la guardia e infatti è già sui campi del Bruseschi da ben tre giorni di fila. Nonostante i sette nazionali, l'idea è quella di dare tutto dal primo all'ultimo istante dell'incontro di campionato.

Il lato positivo di questa pausa nazionale è che nel complesso l'Udinese non perde molti giocatori (rispetto alle altre squadre nei primi posti della classifica). Basti pensare a quanti talenti sono rimasti in quel di Udine, giocatori fondamentali come Deulofeu, Beto, Becao o Marco Silvestri. Di conseguenza questi giorni vanno sfruttati al meglio visto che potrebbero regalare un altro vantaggio in vista dei prossimi match. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti gli aggiornamenti di mercato a tema bianconero. Si inizia a fare il punto sulla sessione invernale <<<