MV: “Udinese, sospiro di sollievo: tutti i tamponi sono negativi”

L’analisi in casa bianconera nell’edizione odierna del Messaggero Veneto:

“Sospiro di sollievo ieri all’Udinese, dove lo staff medico non ha trovato alcun positivo al Covid-19 tra i referti dei tamponi effettuati domenica sull’intero gruppo squadra. A ieri, dunque, l’unico caso positivo riscontrato all’Udinese resta ancora quello accertato sabato e che non appartiene né al gruppo dei giocatori e né a quello dello staff tecnico, come la società stessa aveva evidenziato con un comunicato ufficiale. Il nome del positivo, né l’ambito di competenza è stato reso pubblico, la vita dei prossimi giorni tra gli addetti ai lavori sarà limitata e circoscritta alla sfera familiare e lavorativa, con spostamenti relativi alla sola tratta casa-lavoro e ritorno. A oggi resta anche da decidere se l’Udinese sosterrà il classico ritiro prepartita del sabato, visto che domenica i bianconeri ospiteranno il Parma al Friuli. Inoltre, la prassi impone ancora una serie di tamponi a tappeto per i prossimi giorni, Gotti ovviamente incrocia già le dita”.