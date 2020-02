Clamoroso: Il Watford infligge al Liverpool la prima sconfitta della stagione

Watford-Liverpool 3-0

Impresa del Watford che abbatte gli uomini di Klopp – a un passo dal record assoluto di vittorie consecutive in Premier League – grazie alla doppietta di un travolgente Ismaila Sarr il quale riesce anche a fornire l’assist per il terzo gol siglato da Deeney. Prima sconfitta per i Reds che si fermano a 44 risultati utili consecutivi in campionato (il primato appartiene all’Arsenal con 49 partite senza sconfitta).

Gli Hornets devono però fare i conti con il brutto infortunio al ginocchio di Deulofeu. Le immagini mostrano il ginocchio dell’ex Milan piegarsi in modo innaturale. Si teme che la sua stagione possa essere finita.