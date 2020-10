Il Crotone ha blindato Petriccione con un quadriennale, ma non è riuscito a strappare Pussetto al Watford. I Pozzo non fanno sconti sulla cifra richiesta (8 milioni di euro) per lasciarlo andare, la società pitagorica puntava invece ad un prestito secco. Si avvicina quindi il ritorno dell’argentino in bianconero, facendo felici tifosi e mister che nel reparto avanzato ha delle belle grane da risolvere.