“Possibile un ritorno in Italia di Ignacio Pussetto, attaccante classe ’95 di proprietà del Watford, ex Udinese. Il Crotone ha individuato lui come regalo per Stroppa. La trattativa tra il Watford e il Crotone prosegue e il club italiano spera di poter concretizzare a breve l’interesse. C’è l’ok del giocatore ad un ritorno in Serie A, resta da convincere il Watford” è quanto si legge su gianlucadimarzio.com