Daily Mail, Watford: il nuovo allenatore piace poco ai giocatori degli Hornets

I giocatori del Watford si sono lamentati in privato del nuovo allenatore Vladimir Ivic, è quanto riporta il Daily Mail. Il Watford ha vinto entrambe le partite pre-campionato con il 43enne: una vittoria per 1-0 su Scunthorpe e 2-1 contro il Tottenham Hotspur sabato. Tuttavia, secondo il quotidiano britannico, un certo numero di giocatori sarebbe insoddisfatto del nuovo allenatore Ivic: “Finora il 43enne si è fatto pochi alleati negli spogliatoi, con un certo numero di giocatori che si sono lamentati in privato dei suoi modi distaccati e dei suoi metodi di allenamento durante il pre-campionato”.