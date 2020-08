Ex Udinese, Wilmot carico per la nuova stagione al Watford

Ben Wilmot sente di essere migliorato fisicamente, tecnicamente e mentalmente durante il suo periodo di prestito allo Swansea City, e ora è pronto a prendersi un posto al sole al Vicarage Road. “Sono entusiasta di rivedere tutti e poi iniziare”, ha detto il difensore. “Questa sarà la mia terza stagione qui, ma mi sembra di nuovo la prima perché non ho fatto davvero nulla qui da oltre un anno. Non ho ancora giocato a Vicarage Road e sono qui da due anni, quindi non vedo l’ora di iniziare a giocare per il club. Penso di aver acquisito un bel po’ di esperienza la scorsa stagione e la userò sicuramente in questa stagione. Spero che le cose che apprese e raccolte l’anno scorso possano implementare questa stagione ed spero di essere in buona forma per fare qualcosa di speciale.

Sono cresciuto anche come uomo. Devi crescere velocemente in questo campionato. Ora sono più forte, mentalmente più intelligente e più equipaggiato. Penso di essere un giocatore di gran lunga migliore di quanto non fossi la prima volta che ho giocato per il Watford” conclude il difensore inglese.