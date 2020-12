I Cugini dello U.K. – Watford: Hughes recupera per il Birmingham City

A cura di Riccardo Austini

A causa di un infortunio, Will Hughes ha saltato tutte le partite della stagione, fatta eccezione per le ultime due, dove è entrato a gara in corso.

L’allenatore Vladimir Ivic ha detto che questo fine settimana contro il Birmingham City, potrebbe finalmente trovarsi in lizza per un posto da titolare. Ecco le parole riportate da watfordobserver.co.uk dell’allenatore degli Hornets:

“Hughes è molto vicino al recupero completo della forma fisica e forse avrei potuto inserirlo nella partita precedente. Alla fine ho deciso di farlo partire dalla panchina, perché credo che questo sia il processo più adatto che deve fare per tornare in forma, esattamente come quello che abbiamo fatto con gli altri giocatori. Will arriva da un lungo periodo di fermo a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco, per questo ha bisogno di tempo per riprendersi. A volte è un rischio far partire i giocatori non al meglio della condizione sin dal primo minuto, ma ora credo che Hughes sia pronto per essere un titolare. Forse lo sarà nella prossima partita contro il Birmingham City”.