I Cugini dello U.K., Watford: Ivic esonerato

A cura di Riccardo Austini



Il Watford annuncia tramite un comunicato sul sito ufficiale del club, di aver concluso il rapporto di collaborazione con l’allenatore Vladimir Ivic. Si legge: “Il Watford FC conferma la conclusione dell’esperienza sulla panchina, da parte dell’allenatore Vladimir Ivić con effetto immediato”.

Anche lo staff tecnico dell’allenatore lascerà Vicarage Road. Gli Hornets ringraziano Ivić e il suo staff per il lavoro svolto in questa stagione, augurando loro, ogni bene per il futuro. Il proprietario Gino Pozzo, l’amministratore delegato e presidente Scott Duxbury e il direttore tecnico Cristiano Giaretta, erano tutti presenti allo stadio John Smith di Huddersfield, in occasione della sconfitta per 2-0 del Watford. Il capitano Troy Deeney invece, è stato costretto a guardare tutta la partita dalla panchina, a causa di una discussione avuta con l’oramai ex allenatore. Resta da capire se quei “problemi disciplinari” abbiano giocato la loro parte nel prendere una decisione sull’operato di Ivic, ma le ultime prestazioni, in particolare quella di ieri pomeriggio, avranno sicuramente avuto un peso notevole sull’esito finale. Il Watford è in piena zona playoff ma ci si aspettava di più dal lavoro svolto da Ivic con il Club, dopotutto, l’obiettivo stagionale della squadra è la promozione diretta in Premier League.