I Cugini dello U.K., Watford: Ivic vuole il V.A.R. nel campionato

A cura di Riccardo Austini



Il tecnico del Watford Vladimir Ivic, sostiene che l’assenza del V.A.R. nella Championship possa incidere negativamente sul lavoro della terna arbitrale. L’introduzione del mezzo, servirebbe a prendere decisioni più oggettive, senza spingere troppo gli arbitri a decidere in caso di dubbio, in base alla loro esperienza o all’intuito di quanto visto parzialmente. Riguardo questo tema infatti, si è espresso l’allenatore degli Hornets, in un’intervista riportata dal sito watfordobserver.co.uk: “Se accadono molti errori nel nostro campionato, è proprio perché non abbiamo il V.A.R. Credo che introdurlo sia un’ottima scelta, perché andrebbe a colmare quei piccoli errori che potrebbero cambiare le sorti di una partita”.