I Cugini dello U.K., Watford: Quina fuori per due mesi

A cura di Riccardo Austini

È stato lo stesso Ivic a confermare la notizia: “Quina si è infortunato al tendine del ginocchio e ieri i medici del Club mi hanno detto che starà fuori tra le sei e le otto settimane”.

Non sembrano positive le condizioni del giovane calciatore, anche se arrivano delle belle notizie dall’infermeria degli Hornets, perché Joao Pedro è vicino al ritorno in campo e Adam Masina è finalmente recuperato. Tuttavia, Ivic vuole ancora ulteriori rinforzi nella posizione di terzino sinistro, sostenendo che potrebbe passare ancora del tempo prima che Masina torni al top della forma.

“Valuteremo domani come starà Pedro e decideremo se è pronto o meno per la prossima partita. In questo momento dobbiamo pensare alla salute del giocatore, perché se non è davvero al 100%, rischieremo di perderlo per altro tempo ancora. Adam Masina era in panchina nella partita precedente. Ormai è recuperato e rappresenta per noi un ulteriore ricambio all’interno della squadra. Purtroppo però, riconosco che il ruolo da terzino sinistro nella nostra rosa, non sia una posizione completamente coperta. Masina ha iniziato il precampionato, ma si è infortunato gravemente ed è rimasto fuori per quattro mesi e mezzo. Non possiamo aspettarci che un ragazzo come lui torni e sia al massimo livello. È impossibile.”

Infine, l’allenatore ha anche confermato che Will Hughes non sarà disponibile nel prossimo match di Championship.