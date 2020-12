I cugini dello U.K., Watford: Xisco Munoz nominato nuovo allenatore

UDINE – Arrivano nuove notizie per i cugini britannici del Watford, che nei giorni scorsi hanno avuto un avvicendamento in panchina. L’allenatore degli Hornets Vladimiri Ivic, infatti, era stato esonerato in seguito alla sconfitta per 2-0 contro l’Huddersfield. Nelle ultime ore è arrivata la notizia che i tifosi giallo neri stavano aspettando, ossia il nome del nuovo allenatore.

A riportarlo è stata la BBC, che ha dato la notizia nella serata di ieri: Francisco Javier Munoz è il nuovo allenatore del Watford. Spagnolo, classe 1980, da calciatore è stato un attaccante e ha vestito anche la maglia del Valencia. Da capo-allenatore, invece, ha avuto una sola esperienza come tecnico ad interim dalla Dinamo Tbilisi. Adesso è alla sua prima esperienza su una panchina di primo livello e gli Hornets confidano in lui per ritirare su le sorti della squadra.