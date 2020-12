I Cugini d’Inghilterra – Watford: Ivic candidato miglior manager di novembre

A cura di Riccardo Austini



Il Watford è rimasto imbattuto per tutto il mese di novembre, centrando 3 vittorie interne, 2 pareggi in trasferta, segnando 11 gol all’attivo.

Due di queste vittorie sono arrivate nel finale, contro Stoke City e Coventry City. La terza, è stata la goleada per 4-1 sul Preston North End. Il tecnico serbo è in corsa per il premio insieme a Daniel Farke del Norwich City, Dean Holden del Bristol City e l’allenatore del Blackburn Rovers, Tony Mowbray.

Il vincitore sarà annunciato venerdì 11 dicembre.