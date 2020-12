I Cugini d’Inghilterra – Watford: Ivic è il miglior allenatore di novembre

A cura di Riccardo Austini

Il Watford è rimasto imbattuto per tutto il mese di novembre, vincendo 3 volte in casa e pareggiandone 2 in trasferta, segnando 11 gol. L’allenatore ha ringraziato i suoi giocatori e tutto lo staff, riconoscendo che senza il lavoro e l’impegno di tutti, questo titolo non sarebbe arrivato. Per questo motivo, Ivic ritiene che il premio guadagnato con successo non è una vittoria a livello individuale, bensì riguarda tutto il gruppo. Ecco le parole del mister riportate dal sito watfordobserver.co.uk:

“Ringrazio i miei giocatori, perché senza di loro sarebbe stato impossibile ottenere questo riconoscimento. Sono i giocatori che rendono l’allenatore bravo e questo trofeo appartiene a loro, così come al mio staff tecnico, che è con me ogni giorno per lavorare insieme e per preparare al meglio tutte le partite”.

Il serbo ha vinto a discapito degli altri candidati: Daniel Farke, allenatore del Norwich City, Dean Holden del Bristol City e Tony Mowbray del Blackburn Rovers.