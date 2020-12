I Cugini d’Inghilterra, Watford – Ivic: “Questo atteggiamento non mi piace”

A cura di Riccardo Austini

L’allenatore ha detto di aver visto un miglioramento dai suoi giocatori dopo la fine del primo tempo, ma non è rimasto comunque soddisfatto della squadra. Gli Hornets speravano di fornire una prestazione completamente diversa rispetto allo 0-1 subito contro il Cardiff City, anche perché il Vicarage Road, per la prima volta da dopo Febbraio, aveva riaperto i cancelli dello stadio a 2000 tifosi.

“Non va bene”, ha detto Ivic. “Soprattutto per i nostri fan che sono stati con noi per la prima volta dopo un lungo periodo. Non abbiamo giocato come volevamo. Non siamo partiti bene e non è la prima volta che accade in questa stagione. Se confrontassi il primo con il secondo tempo, c’è una grande differenza nell’intensità di gioco. Dobbiamo partire più agguerriti dall’inizio di ogni partita. Lavorare duro e lottare sempre, purtroppo però non sembra così, soprattutto nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo abbiamo spinto il nostro avversario a chiudersi in difesa, abbiamo provato a metterlo in difficoltà in ogni modo. Il problema principale è che il nostro gioco esce fuori solo in metà della partita e così non va affatto bene, perché in questa maniera si perde e infatti non abbiamo niente da rimproverare agli altri, se non a noi stessi”.

Nel corso della partita, si sono sentiti alcuni fischi arrivare dalla Rookery End, la curva di riferimento dei tifosi del Watford, sia dalla Family Stand, il settore riservato alle famiglie. I sostenitori sono rimasti molto delusi dalla partita. Tuttavia, Ivic ha detto di aver compreso le frustrazioni dei fan, perché anche lui non era soddisfatto al fischio finale.

“Sono d’accordo con i tifosi, l’ho detto sin dall’inizio che nessuno di noi è felice dell’accaduto. La nostra prestazione è stata scadente, nonostante il tifo, che ci ha supportato fino alla fine. Questo non è un buon risultato.

Adesso dobbiamo pensare al prossimo impegno, recuperare i giocatori e lottare per i prossimi tre punti”.