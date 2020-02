Il Watford c ade in casa con l’Everton

La rete di Theo Walcott ha permesso all’Everton di portare a casa un match davvero ricco di emozioni. Il Watford perde una partita che, fino a un certo punto, ha avuto in mano senza apparenti problemi. La scelta di gestire il vantaggio in maniera troppo passiva non ha pagato e così l’Everton ha confezionato una super rimonta che ha esaltato anche i tifosi presenti allo stadio. Tutto si era messo nel migliore dei modi per Pearson e i suoi ragazzi: dopo 42 minuti di gioco infatti il Watford conduceva per 2-0 e nulla portava a credere che ci potesse essere un ritorno prepotente da parte di Sigurdsson e compagni. Poi però tutto cambia: prima c’è la rete che riduce lo svantaggio, poi quella che lo azzera. Il Watford fatica molto a riprendersi dalla nuova situazione di punteggio ma il peggio deve ancora arrivare. L’incubo della rimonta subita si palesa al 90° con Theo Walcott che firma la rete del sorpasso. Finisce 3-2 per l’Everton una partita bella, intensa e ricca di emozioni L’Everton ha subito l’espulsione di Fabian Delph al minuto 71 per doppia ammonizione.

Assieme al risultato finale, l’Everton ha avuto un maggior possesso palla (55%), e ha effettuato più tiri (12-11).

Watford (4-2-3-1 ): B.Foster, C.Cathcart, C.Kabasele, A.Mariappa, A.Masina, R.Pereyra, G.Deulofeu, A.Doucouré, E.Capoue, N.Chalobah, T.Deeney (Cap.). All: Nigel Pearson

A disposizione: J.Holebas, W.Hughes, A.Gray, D.Welbeck, I.Pussetto, Isaac Success, Heurelho Gomes.

Cambi: D.Welbeck <-> N.Chalobah (57′), I.Success Ajayi <-> R.Pereyra (75′), I.Pussetto <-> G.Deulofeu (82′)

Everton (4-4-2 ): J.Pickford, Y.Mina, L.Digne, D.Sidibé, M.Holgate, F.Delph, A.Iwobi, G.Sigurdsson (Cap.), T.Walcott, D.Calvert-Lewin, Richarlison. All: Carlo Ancelotti

A disposizione: L.Baines , Bernard, M.Schneiderlin, S.Coleman, M.Keane, M.Kean, M.Stekelenburg.

Cambi: M.Kean <-> A.Iwobi (65′), M.Schneiderlin <-> G.Sigurdsson (67′), M.Keane <-> D.Calvert-Lewin (73′)

Reti: 10′ Masina (Watford), 42′ Pereyra (Watford), 46′ Mina (Everton), 49′ Mina (Everton), 90′ Walcott (Everton).

Ammonizioni: F.Delph, Y.Mina, M.Holgate, A.Masina, I.Success Ajayi

Espulsioni: Delph (71°), Delph (71°)

Stadio: Vicarage Road

Arbitro: Craig Pawson

Fonte Skysport