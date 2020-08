Stipe Perica è volato a Londra per effettuare le visite mediche e firmare per il Watford. L’attaccante dopo aver svolto la parte iniziale del lavoro di preparazione con il gruppo agli ordini di Luca Gotti, andrà a rinforzare l’attacco degli Hornets in vista della risalita in massima serie.

L’annuncio ufficiale è atteso al termine del completamento delle visite mediche. Lo riporta Udinesetv.it