Pussetto e il suo “anno strano”

In un’intervista per il canale Youtube del Watford, Ignacio Pussetto ha parlato del suo “anno strano” dopo essersi trasferito dall’Udinese al Watford in inverno e dove solo due mesi dopo si è ritrovato isolato a causa delle restrizioni per il coronavirus: “È stato davvero un anno strano perché mi sono trasferito in un nuovo club e ho debuttato in un modo che non avrei mai immaginato”, ha detto, parlando del suo intervento a fine partita sulla linea di porta che ha fatto guadagnare agli Hornets un punto contro il Tottenham.

“Fortunatamente sono stato in grado di integrarmi rapidamente nella squadra, soprattutto con i compagni che parlano la mia stessa lingua, ma cerco comunque di interagire il più possibile anche con i ragazzi che parlano inglese. Mi manca allenarmi con loro, siamo come una famiglia”.

“Penso che la cosa più positiva di questo periodo sia stata la possibilità di trascorrere più tempo a casa con la mia ragazza e il nostro cane”, ha aggiunto il giocatore parlando del periodo di isolamento. “Ma mi manca la routine, le cose che sono abituato a fare. Non avrei mai immaginato che un virus avrebbe colpito a livello mondiale e causato tutto ciò, questo però ci fa capire quali sono le cose importanti della vita e che dobbiamo goderci quello che abbiamo “.