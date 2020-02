Pussetto, Italia o Inghilterra?

Italia o Inghilterra?

E’ una scelta difficile, amo l’Italia, è un Paese bellissimo, c’ho vissuto un anno e mezzo e sono stato molto bene. Ma ora sono in Inghilterra e da quello che ho visto anche questo è un Paese molto bello.

Lingua italiana o inglese?

L’italiano mi piace molto e lo parlo fluentemente. Anche l’inglese mi piace ma è più difficile perché è meno simile allo spagnolo. Ad oggi preferisco l’italiano in quanto lo conosco già.

Cosa si prova a passare in meno di due anni dal campionato argentino, a quello italiano e infine a quello inglese?

Se mi avessero detto che sarebbe successo non ci avrei creduto. E’ entusiasmante. La Serie A è un grande campionato e ci sono stato bene, ma credo che in Premier sarò in grado di esprimere tutto il mio potenziale.