Watford, Troy Deeney preoccupato per la ripresa: “Devo proteggere la mia famiglia. Mi tolgono soldi? Sono già stato povero”

Troy Deeney, capitano del Watford, si è detto preoccupato per la ripresa del torneo inglese e che le sue priorità sono altre: “Al momento non sto nemmeno parlando di calcio. Sto pensando solo alla salute della mia famiglia. Se sento che giocando non mi prenderò cura di loro, non lo farò perché non voglio metterli a rischio”, ha detto il giocatore. “Se non è abbastanza sicuro per i tifosi essere all’interno dello stadio, perché dovrebbe essere sicuro per i calciatori essere lì? Quando ci sono i calci d’angolo ci sono 18 o 19 uomini in area, non è un allontanamento sociale. Sono queste le domande che le persone hanno posto ma al momento non abbiamo ricevuto risposte perché non si possono dare”.

La rinuncia allo stipendio o una multa non è una cosa che lo preoccupa: “Cosa faranno, mi toglieranno i soldi? Sono stato povero prima, quindi non mi dà fastidio l’idea. Stiamo facendo tutti questi test per riportare i calciatori al lavoro e la conseguenza è che il Servizio Sanitario Nazionale, gli operatori e le persone in prima linea che ne dovrebbero avere davvero bisogno non ne hanno abbastanza. Come si giustifica questa cosa? Mi sento come se volessero riportarci al lavoro solo per farci pagare le tasse. I giocatori della Premier League pagano quasi 4 miliardi di sterline di tasse all’anno “.