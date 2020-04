Watford, Duxubury: “La Premier non abbia fretta di riprendere”

Il presidente del Watford, Scott Duxbury, ha affermato che la Premier League non dovrebbe “affrettarsi” a tornare mentre si continua a combattere il coronavirus. “Tutti gli sforzi devono essere fatti per sconfiggere questa pandemia” ha affermato durante una conferenza stampa tenutasi a Vicarage Road.

“Voglio riprendere il calcio? Assolutamente. Ma solo quando è sicuro e il governo dà l’ok”. Duxbury ha aggiunto che combattere il coronavirus è una “guerra” e che è “una guerra che dobbiamo vincere. Capisco che il calcio svolge un ruolo importante nella società e non vedo l’ora che riprenda, ma la priorità deve essere quella di battere il coronavirus”.

Duxbury ha anche parlato della collaborazione tra gli Hornets e il Watford General Hospital, con spazi al Vicarage Road messi a disposizione per letti, aree di formazione per giovani infermieri e aree di consulenza, elogiando i dipendenti di Vicarage Road per il modo in cui stanno aiutando il personale dell’ospedale: “Sono loro che sono venuti da me insistendo sul fatto che facciamo qualcosa e sono loro che hanno detto che si sarebbero offerti volontari ogni giorno. Mi sento davvero privilegiato a poter aiutare e assistere l’ospedale e stiamo dimostrando la qualità del personale che abbiamo in questa squadra di calcio. Non potrei essere più orgoglioso di loro di come lo sono oggi.”