Watford, è Adrian Mariappa il giocatore positivo al COVID-19

E’ Adrian Mariappa il giocatore del Watford positivo al coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso difensore al The Telegraph. “E’ stata una grande sorpresa perché non ho mai lasciato casa se non per fare un po’ di esercizio fisico e qualche passeggiata con i bambini, il mio stile di vita è molto tranquillo, niente feste o uscite, non so davvero come sia successo. Non ho avuto sintomi e mi sento più in forma che mai, è abbastanza spaventoso il fatto di sentirmi assolutamente bene, aver vissuto in maniera isolata e nonostante tutto avere il virus. Se non fossi tornato ad allenarmi e non avessi fatto questo test, non avrei mai scoperto di avere il virus e avrei continuato a fare le cose normalmente”.