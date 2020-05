Watford, Foster: “Lasciai la Nazionale per colpa di Fabio Capello”

Ben Foster ha raccontato come la mancanza di rispetto di Fabio Capello lo abbia indotto a lasciare la Nazionale inglese.

Il 37enne portiere del Watford ha rivelato che fu infatti l’ingerenza di Capello con le questioni familiari che lo portarono a quella decisione. “Mia moglie era incinta e mi telefonò al mattino dicendo che le si erano rotte le acque, – ha spiegato nel podcast di Peter Crouch – ricordo di aver detto a Capello che mia moglie era in travaglio: ‘ci alleniamo tra mezz’ora’, fu la sua risposta”.

“Lo convinsi successivamente a lasciarmi andare, ma dopo poche ore mi chiamò al telefono: ‘Ho bisogno che torni qui. Giocherai nella ripresa’. Questo va oltre il calcio per me, non è giusto”.

Durante quella partita però Foster restò tutti i 90 minuti in panchina:

“Non mi fece giocare, restai in panchina tutti i 90 minuti. Persi quindi la possibilità di assistere alla nascita di mio figlio. Mi mancò di rispetto”.