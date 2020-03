Watford, il club conferma la rottura del crociato per Deulofeu

Tramite un annuncio apparso sul sito ufficiale, il club ha confermato che Deulofeu ha subito la rottura del legamento crociato anteriore e i tempi di recupero sono abbastanza lunghi. A commentare la vicenda è intervenuto anche Nigel Pearson, tecnico del Watford: “Sfortunatamente per noi e per lui, gli esami mostrano che starà fuori per il resto della stagione. Sicuramente ci mancherà, ma allo stesso tempo è importante restare positivi. E’ ovvio che daremo a Geri tutto il supporto di cui ha bisogno per un completo recupero”.