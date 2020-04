Pape Gueye, il giovane centrocampista difensivo di Le Havre AC che milita in Ligue 2, è da tempo nelle mire della famiglia Pozzo. Secondo alcune indiscrezioni dei media francesi e inglesi, il Watford è in trattative avanzate per il trasferimento del giocatore che si unirebbe agli Hornets a fine stagione. Con la firma Gueye potrebbe essere girato in prestito all’Udinese e avere così modo di giocare e crescere in massima serie.