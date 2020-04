Watford, raggiunta intesa con giocatori sul taglio ingaggi

Il Watford, ha annunciato un’intesa con i giocatori per un differimento degli stipendi. La trattativa e’ stata condotta dal capitano Troy Deeney e altri ‘senatori’, che vengono ringraziati dal presidente Scott Duxbury “per aver riconosciuto l’importanza della situazione e per il loro supporto a questo fantastico club”. I termini dell’accordo, per scelta delle parti, “restano privati ma sono stati presi nei migliori interessi del club. Nessuno deve metterlo in dubbio”, afferma Deeney.