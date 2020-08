Il Watford avrà un nuovo tecnico per la prossima stagione. Dopo la retrocessione in Championship, i calabroni cambieranno guida tecnica. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, al posto del tecnico uscente Hayden Ian Mullins, arriverà il serbo Vladimir Ivic. L’ex allenatore del Maccabi Tel Aviv sarà la guida degli horns per cercare di tornare in Premier League. L’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio.