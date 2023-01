LIVE Calciomercato Cagliari / Bonato, annuncio su Nandez: “il Valencia…”

Finalmente è tornato il calciomercato. Il nuovo anno è cominciato letteralmente col botto in casa Cagliari. Tommaso Giulini attende che Ranieri gli dia le direttive sul piano delle entrate. Per quanto riguarda le uscite, invece, il ds Nereo Bonato e lo stesso Giulini si sono già messi a lavoro. Questo è il LIVE di mercato che stavate cercando. Qui troverete tutti gli aggiornamenti in un solo articolo. Dovrete soltanto selezionare il reparto che vi interessa di più tra difesa, centrocampo o attacco. Cominciamo subito. Clicca qua sotto per cominciare a navigare all'interno del live.