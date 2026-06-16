Bisogna solo trovare i giusti dettagli, ma pare essere una semplice questione di tempo prima che Enzo Ebosse saluti definitivamente il mondo bianconero. Il calciatore camerunense da più di una stagione non milita più in quel di Udine, ma continua il suo rapporto ed il contratto con la società gestita dalla famiglia Pozzo. L'obiettivo nel corso di quest'estate è chiaro ai più e si farà il possibile per mettere a referto la cessione definitiva, visto che c'è una squadra fortemente interessata al calciatore dell'Udinese. Non perdiamo un istante e passiamo subito al possibile affare con la società di Torino.

L'affare con la società granata

Enzo Ebosse

Da gennaio ad oggi una presenza costante con il club granata e di conseguenza una trattativa che potrebbe arrivare alla conclusione il prima possibile. Il team gestito dal patron Urbano Cairo sta facendo il possibile per abbassare le richieste e non arrivare a versare i tre milioni di euro del riscatto prefissato lo scorso gennaio. Il Torino cerca uno sconto importante, ma viste le prestazioni non è interesse della società del Friuli Venezia Giulia concederlo. Potrebbe essere solo questione di tempo prima che la società possa anche aprire alla cessione verso altri team.

Il Torino resta in pole position

La società che ha scelto mister Abate per le prossime stagioni resta ugualmente in pole position. La speranza è quella di arrivare. Sicuramente ci sarà un aggiornamento nel corso delle prossime settimane e di conseguenza si proverà a mettere tutto bianco su nero e trovare una conclusione che permetta ad Ebosse dinella massima serie del calcio italiano.ha tutto l'interesse di chiudere questa trattativa, visto che il difensore sarebbe al di fuori dai radar e di conseguenza avrebbe decisamente poco spazio anche nel prossimo futuro.