Una situazione che ricorda chi ha coniato per primo questo termine, Zlatan Ibrahimovic nella trattativa con i neroazzurri di Milano, prima della cessione al Barcellona nel corso dell'estate del 2009. Nicolò Zaniolo sembra vivere una situazione molto simile. Il riscatto dell'Udinese è arrivato puntuale per circa nove milioni di euro e la squadra sta cercando di mettere a referto un'operazione di primissimo livello che è già stata garantita fino al 2029. Al momento sembra esserci solo una persona scontenta e stiamo parlando del calciatore bianconero. I termini contrattuali sembrano non soddisfare quella che si candida ad essere la super star nel corso della stagione che verrà.

Zaniolo si affida ai social network

Nicolò Zaniolo esulta per il gol contro il Torino

Un carattere complesso quello del talento bianconero e lo ha dimostrato diverse volte anche in passato. Adesso sembra essere arrivato il momento della rivincita personale e proprio per questo motivo c'è la possibilità di far vedere che Zaniolo non è più il bad boy di una volta. La situazione resta sul bilico e tramite i social, Nicolò ha pubblicato una Stories in cui viene raffigurato un grosso punto bianco al centro della pagina nera. Un messaggio che sicuramente va interpretato ma che potrebbe fare riferimento proprio alle dichiarazioni del suo agente Vigorelli che ha specificato alla stampa un calciatore tutt'altro che contento per la proposta contrattuale.

Un'estate da colpi di scena?

e potrebbero esserci dei veri e propri colpi di scena per un club che ha tutte le qualità per fare la differenza. Bisogna trovareche riguarda questo prolungamento in maniera da poter iniziare a lavorare con un Nicolò Zaniolo senza alcun "mal di pancia".ricordiamo che è già attivissimo e pronto per chiudere il prima possibile questo affare, visto che il 10 sarà uno dei perni fondamentali della squadra che proverà a migliorare il risultato collezionato quest'anno..