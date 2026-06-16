Si è trattato a lungo e sembrava non arrivasse mai il momento decisivo della trattativa, adesso però è già il periodo di aggiungere alla rosa un attaccante che ha dimostrato di poter dire la sua in bianconero e di avere tutte le qualità per fare la differenza. Nicolò Zaniolo ha l'obiettivo di rilanciarsi definitivamente nel mondo del calcio e per farlo deve passare da un'altra stagione in maglia Udinese. La società gestita dalla famiglia Pozzo ha confermato il riscatto e soprattutto il contratto fino al 2029, nonostante qualche malumore per i termini di accordo. Adesso non resta che passare a tutti i dettagli e le cifre che hanno portato a questo prolungamento.

Zaniolo è bianconero

Kamara e Zaniolo

Una grande operazione da parte della dirigenza e soprattutto della famiglia Pozzo che nella stagione che porterà ai 130 anni della società si è regalata un vero e proprio campione. Contratto su base triennale con le cifre ufficiali che verranno rese note nel corso delle prossime ore. Un'annata fondamentale per l'ex Inter e Roma che ha la possibilità di mettersi in mostra e provare a riconquistare la Nazionale. Non possiamo fare altro che passare al comunicato ufficiale emanato dall'Udinese.

Il comunicato dell'Udinese

. Udinese Calcio comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisto a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Dopo l’esperienza maturata in Friuli nell’ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell’ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all’interno del gruppo".