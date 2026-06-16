I bianconeri di mister Kosta Runjaic potrebbero mettere a referto un vero e proprio assalto al Como nel corso delle prossime settimane. C'è un calciatore che piace parecchio alla dirigenza del team friulano sia per la sua duttilità che per quanto messo in mostra di stagione in stagione nella massima serie. Potrebbe essere solo questione di tempo prima che si tenti di mettere a referto un vero e proprio colpaccio. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che passare ai dettagli su questo affare e cercare di capire se effettivamente il Como proverà a chiudere questa operazione. Il punto sull'interessamento dell'Udinese per Mergim Vojvoda.

L'importante assalto di mercato

Cesc Fabregas

Con Cesc Fabregas ha trovato spazio nel corso di quest'annata, rivelandosi come uno degli elementi importanti che ha costituito la squadra. Ben 34 presenze tra campionato e Coppa Italia per il difensore kosovaro che in base al match è stato impiegato anche come esterno alto nel 4-2-3-1. Non dimentichiamo che con la casacca del Torino ha militato per lungo periodo come quinto di sinistra. Un nome che piace tanto alla dirigenza e che sta cercando di capire se avrà ancora un futuro da protagonista con la formazione lombarda, visti anche i recenti acquisti proprio sulle fasce. Adesso non resta che cercare di capire quale potrebbe essere il costo di un'affare di questo livello.

Il costo dell'affare

Per arrivare alla conclusione della trattativa bisogna mettere sul piatto diversi milioni di euro per un classe 1995 che quest'anno ha compiuto (da poco) i 31 anni.potrebbe essereche è approdato in Champions League. Vedremo se l'Udinese ci proverà, anche se la fascia sinistra al momento sembra essere quasi affollata vista la presenza didel giovaneche può dire la sua su entrambi gli out.