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Calciomercato Fiorentina – Allegri vuole Kean e non solo: pronti 60 milioni

La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Lorenzo Focolari Redattore 

Kean

Un grande successo agli ottavi di finale di Conference League che permette alla squadra di approdare ai quarti di finale. Adesso c'è alle porte una sfida complessa contro una squadra che è tra le favorite per la vittoria finale, stiamo parlando del Crystal Palace.

Allo stesso tempo tiene banco anche il mercato e soprattutto le trattative che potrebbero portare alla firma di ben due calciatori in rossonero. Il Milan li ha messi sotto osservazione, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli. Pioggia di milioni per la Fiorentina? Il punto <<<

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