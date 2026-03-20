Un grande successo agli ottavi di finale di Conference League che permette alla squadra di approdare ai quarti di finale. Adesso c'è alle porte una sfida complessa contro una squadra che è tra le favorite per la vittoria finale, stiamo parlando del Crystal Palace.
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Calciomercato Fiorentina – Allegri vuole Kean e non solo: pronti 60 milioni
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul mercato
Allo stesso tempo tiene banco anche il mercato e soprattutto le trattative che potrebbero portare alla firma di ben due calciatori in rossonero. Il Milan li ha messi sotto osservazione, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli. Pioggia di milioni per la Fiorentina? Il punto <<<
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