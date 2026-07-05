Il mercato è attivissimo e nel corso delle ultime settimane sono decisamente parecchie le sorprese sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su un possibile affare che si aggira attorno ai quattro milioni di euro ed andrebbe a rinforzare in maniera decisamente interessante la rosa dell'Udinese. Un colpo che se messo a referto cambierebbe totalmente il mercato dei bianconeri, visto che arriverebbe come un fulmine a ciel sereno. Dal Chile confermano che sembra essere solo questione di tempo prima che arrivi definitivamente la prima offerta. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo profilo.

Il nome nuovo per il mercato

mister Kosta Runjaic

Jolly offensivo dai numeri interessanti e che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco anche in Serie A. Un centravanti che potrebbe fare la differenza soprattutto nei minuti finali come riserva di lusso. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su un colpaccio che cambierebbe in maniera diametrale l'attacco dell'Udinese. Gonzalo Tapia è il nome messo sotto osservazione e l'offerta sembra essere già arrivata ai proprietari del cartellino, stiamo parlando del San Paolo.

Il nuovo nome

dovrebbe essereche milita nella prima serie del calcio italiano. Al momento non c'è ancora stata una risposta da parte della società e di conseguenza non possiamo fare altro che attendere delle novità definitive.