L'Udinese si avvicina a grandi passi verso i prossimi incontri di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le ultime su un bomber come Davis
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L'Udinese si avvicina a grandi passi verso l'inizio del ritiro e i primi passi per una nuova stagione che si prospetta più che promettente. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei possibili rinnovi e di conseguenza tutte le verità che arrivano sul mercato in entrata ed in uscita. Non possiamo fare altro che andare a fare il punto su un elemento davvero importante come Keinan Davis. L'attaccante che milita nell'Udinese sta cercando di capire quale sarà e formalmente il suo contratto andrà in scadenza nel corso della prossima stagione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul suo futuro.
L'Udinese si copre già le spalle
Keinan Davis ha un contratto in scadenza il prossimo 2027, ma l'Udinese ha la possibilità di prolungare per un anno a scelta della società. Difficilmente i bianconeri si priveranno a zero di un calciatore di questo livello e di conseguenza la permanenza fino al 2028 pare assicurata, logicamente si sta valutando anche un ipotetico prolungamento oltre il 2028. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere tutti i dettagli sul possibile affare.
Il prolungamento nel prolungamentoSalvo clamorosi colpi di scena, la società farà di tutto per prolungare ancora il contratto del giocatore. Andare oltre il 2028 è molto più che un obiettivo per il club di Udine. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere le novità che sicuramente arriveranno dal mercato. Keinan Davis è un calciatore fondamentale per il team friulano e lo ha dimostrato con 11 reti nel corso dell'ultima stagione.
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