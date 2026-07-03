L'Udinese si avvicina a grandi passi verso l'inizio del ritiro e i primi passi per una nuova stagione che si prospetta più che promettente. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli in vista dei possibili rinnovi e di conseguenza tutte le verità che arrivano sul mercato in entrata ed in uscita. Non possiamo fare altro che andare a fare il punto su un elemento davvero importante come Keinan Davis. L'attaccante che milita nell'Udinese sta cercando di capire quale sarà e formalmente il suo contratto andrà in scadenza nel corso della prossima stagione. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul suo futuro.

L'Udinese si copre già le spalle

Davis e Kossounou

Keinan Davis ha un contratto in scadenza il prossimo 2027, ma l'Udinese ha la possibilità di prolungare per un anno a scelta della società. Difficilmente i bianconeri si priveranno a zero di un calciatore di questo livello e di conseguenza la permanenza fino al 2028 pare assicurata, logicamente si sta valutando anche un ipotetico prolungamento oltre il 2028. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere tutti i dettagli sul possibile affare.

Il prolungamento nel prolungamento

Salvo clamorosi colpi di scena, la società farà di tutto per prolungare ancora il contratto del giocatore.è moltoper il club di Udine. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che attendere le novità che sicuramente arriveranno dal mercato. Keinanper il team friulano e lo ha dimostrato con 11 reti nel corso dell'ultima stagione.