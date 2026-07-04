L'Udinese continua a lavorare in vista dell'inizio della nuova stagione di campionato. Una squadra che ha bisogno di rinforzare in maniera importante la sua rosa e di conseguenza ha già aggiunto un componente molto importante che ha tutte le qualità per fare la differenza. Unai Gomez è la prima firma (in ordine temporale) di questo calciomercato e si tratta di un talento di primissimo livello che si ispira a calciatori sensazionali che hanno scritto la storia della città basca. Non perdiamo un istante ed andiamo a vedere nel dettaglio i numeri di un talento di questo tipo.

I numeri di Unai Gomez

Udinese

Un vero e proprio jolly della mediana, visto che può giocare sia come mezz'ala che come regista ed all'occorrenza anche sulla trequarti. Capacità di gestione del pallone ottime e grandissima voglia di prendersi una maglia da protagonista nel corso della prossima stagione. Con le qualità, ma soprattutto la duttilità non dovrebbe essere un problema. Non dimentichiamo che si tratta di un classe 2003 e di conseguenza le sue medie sono di primissimo livello, visto che in Liga ha già collezionato più di 100 presenze (117 con sei reti e cinque assist per l'esattezza) nonostante la giovanissima età.

A chi può togliere il posto?

Al momento una situazione tutta da scrivere, mapuò davverodi diversi calciatori all'interno della rosa dei bianconeri. In mediana al posto di Jesper Karlstrom, magari un calciatore meno difensivo ma sicuramente più dinamico. Come mezz'ala al posto di Jurgen Ekkelenkamp ed all'occorrenza anche come seconda punta al posto di Arthur Atta o Nicolò Zaniolo.