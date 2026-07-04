Simone Pafundi continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. Il talento più cristallino del nostro calcio (nel corso delle ultime stagioni) sta faticando a trovare spazio e continuità sul campo da gioco. Proprio per questo motivo il suo futuro potrebbe essere tutt'altro che scritto. La situazione con l'Udinese è la seguente: la squadra non ha ancora deciso cosa fare, visto che vorrà valutarlo in ritiro. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere quale squadra lo ha messo sotto osservazione e si vuole assicurare le sue prestazioni per la prossima annata nella seconda serie del calcio italiano.

Tutti i dettagli sull'affare

Simone Pafundi

1,66 metri di pura tecnica e dopo una stagione alla Sampdoria con più alti che bassi, conclusa con la sua prima rete in Serie B e tre assist messi a referto per i suoi compagni potrebbe servire un'altra stagione da apprendistato prima di concludere la sua esperienza in cadetteria. Simone Pafundi ha grande voglia di fare la differenza e un tecnico che potrebbe metterlo in un ruolo super centrale è Gabriele Cioffi. L'ex mister dell'Udinese ha iniziato la sua nuova esperienza sulla panchina della Carrarese ed in pochissimo tempo potrebbe prendersi delle responsabilità non indifferenti sul mercato.

Il futuro di Pafundi

Al momentosulle tracce di un calciatore che sta iniziando a dimostrare di che pasta è fatto in un campionato ostico come la nostra Cadetteria. Non resta che aspettare il ritiro e capire se effettivamente Simone Pafundi è pronto per la A o un altro anno di apprendistato è la scelta migliore.