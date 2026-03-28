Calciomercato Fiorentina – Ciao ciao Firenze: il bomber resta in Spagna

Si parla di un calciatore che è pronto per una nuova avventura, ma al momento resta ancora di proprietà della società Commisso. Un profilo di primissimo livello e che ha grande voglia di mettersi in mostra in quella che è la sua nuova avventura e lo ha affermato lui stesso. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'addio del bomber. Il calciatore ha già parlato <<<