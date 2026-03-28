Il club di Firenze ha un obiettivo più che chiaro e deve conquistare la salvezza il prima possibile tenendo sempre d'occhio la Conference League che potrebbe regalare più di qualche soddisfazione in un'annata avara. Nel frattempo sembrano esserci delle novità interessanti anche ben al di fuori di Firenze.
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Calciomercato Fiorentina – Ciao ciao Firenze: il bomber resta in Spagna
Il centravanti di proprietà della Fiorentina è pronto per lanciare una vera e propria bomba. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli
Si parla di un calciatore che è pronto per una nuova avventura, ma al momento resta ancora di proprietà della società Commisso. Un profilo di primissimo livello e che ha grande voglia di mettersi in mostra in quella che è la sua nuova avventura e lo ha affermato lui stesso. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sull'addio del bomber. Il calciatore ha già parlato <<<
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