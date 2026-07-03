Oumar Solet continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato o meglio in vista della prossima stagione che per quanto riguarda l'Udinese ripartirà tra soli tre giorni. L'inizio della prossima settimana, porterà tutti i bianconeri a ritrovarsi dalle parti del Bruseschi per preparare nel migliore dei modi l'annata che sarà decisiva sotto tutti i punti di vista. L'obiettivo è quello di battere un decimo posto di assoluto spessore che è arrivato nel corso della precedente annata, non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i dettagli su quello che sarà il futuro di un calciatore comunque importante come il francese. Difficile la sua permanenza in quel di Udine, ecco quelle che potrebbero essere le prossime piste.

Una permanenza ad Udine molto complicata

Solet e Kristensen

La permanenza in quel di Udine è sempre più complicata, visto che nelle ultime ore c'è una squadra come il Como che si sta mostrando fortemente interessata. Per il team allenato da Cesc Fabregas la situazione sembra essere la seguente: Oumar Solet è il piano B di un altro calciatore decisamente importante come Trevor Chalobah. Se non dovesse andare in porto il secondo nome fatto, si punterebbe tutto sul bianconero. Andiamo anche a vedere la decisione finale dei neroazzurri di Milano che non hanno intenzione di continuare la trattativa.

L'Inter abbandona la pista

I neroazzurri di Milano sembrano essere, visto che anche loro si sono fiondati sul centrale inglese e difficilmente proveranno a farselo scappare. Una scelta è stata fatta e di conseguenza non possiamo fare altro che attendere delle. L'Udinese ha bisogno di scoprire il prima possibile quello che sarà il futuro della sua squadra e soprattutto di un calciatore così interessante come il difensore centrale francese.