Un nuovo colpo della Fiorentina potrebbe essere messo a referto nel corso delle prossime ore. La squadra complice la vittoria contro la Cremonese, sta uscendo dal limbo ed ha grande voglia di continuare a fare la differenza sul campo da gioco.
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Calciomercato Fiorentina – Colpo dal Valencia? Paratici blinda la difesa
Il nuovo direttore della Fiorentina sta lavorando in ottica futura, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul nuovo difensore
Nelle ultime ore sta prendendo quota un nome del tutto nuovo, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un profilo che ha tutte le qualità per dire la sua sul campo da gioco con la maglia del club di Firenze. Arriva direttamente dalla Spagna per blindare la difesa: tutti i dettagli <<<
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