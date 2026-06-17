Nicolò Zaniolo è pronto per tornare protagonista nel mondo del calcio italiano. Il centrocampista offensivo o attaccante non vede l'ora di poter dire la sua sul campo da gioco. Un talento di primissimo livello che ha dimostrato proprio con l'Udinese tutte le sue qualità e dei numeri interessanti che lo pongono tra i talenti migliori del nostro calcio. L'obiettivo è chiaro anche nel corso della prossima annata, continuare su queste medie e riuscire a raggiungere il reintegro con la Nazionale. Il riscatto dell'Udinese è arrivato puntuale, ma la permanenza è tutt'altro che sicura. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su questo affare.

Il futuro di Zaniolo è tutt'altro che scritto

Zaniolo e Zaccagni

L'agente di Nicolò Zaniolo ha parlato in maniera chiara e fatto capire a tutti che il suo assistito era tutt'altro che soddisfatto dopo la proposta avanzata dall'Udinese. Proprio per questo motivo si potrebbe aprire una nuova pista e la cessione che sembrava scongiurata potrebbe prendere quota da un momento all'altro. Adesso la palla passa pericolosamente nelle mani della società bianconera di Udine che deve decidere quelli che potrebbero essere i prossimi passi. Non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sulle possibili piste di mercato che si potrebbero aprire da un momento all'altro.

Zaniolo piace a tante

da Udine

non haper un centrocampista come Nicolò Zaniolo. Il numero dieci dell'Udinese potrebbe essere il colpo perfetto per la trequarti, soprattutto a cifre contenute alle quali si può arrivare. Adesso molto dipende dal calciatore che deve decidere secon l'Udinese o ripartire definitivamente da una nuova pizza e rimettersi in gioco con tutti i rischi del caso. Una soluzione che arriverà a momenti, ma Zaniolo sembra essere