Kingsley Ehizibue ha grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza, ma c'è da capire se è pronto per prolungare e di conseguenza continuare con l'Udinese. Il difensore laterale ha dimostrato una continua crescita, soprattutto nel corso di questa stagione che lo ha portato ad avere interessamenti da diverse piazze d'Europa. Proprio per questo motivo si sta cercando di capire quale potrebbe essere il nuovo team perfetto per le sue qualità, con l'Udinese che lo attende ma inizia a guardarsi intorno per cercare ed aggiungere alla sua rosa un sostituto che sappia fare la differenza. Tutti i dettagli sui due nomi che il club di Udine ha messo sotto osservazione.

Prima il profilo esperto

Ehizibue e Domagoj Bradaric a duello

Sulla fascia destra l'Udinese si può ritenere al sicuro, almeno parzialmente. Non dimentichiamo che all'interno della rosa è presente un esterno che ha dimostrato di essere tra i migliori della categoria: Alessandro Zanoli. I numeri parlano chiaro e l'infortunio ha frenato un trenino in costante crescita. L'Udinese potrebbe optare per una scelta conservativa e di conseguenza aggiungere al suo team un elemento di esperienza che possa essere quasi da chioccia per un ragazzo di questo livello, stiamo parlando di Matteo Darmian. L'esterno dei neroazzurri ha il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno e deve ancora decidere se continuare come dirigente in quel di Milano o regalarsi qualche altra stagione in Serie A.

Il secondo nome arriva dal Como

Il profilo che diventerebbe un vero e proprio concorrente anche per Zanoli, arriva dal Como e. Calciatore che può dire la sua su entrambe le fasce e come jolly si candiderebbe ad una maglia da titolarissimo di partita in partita in base alle esigenze di mister Kosta Runjaic.aiuterebbe a fare il celebre salto di qualità che il team sta cercando di fare da diverso tempo. Non resta che attendere la decisione finale.