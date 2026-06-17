L'Udinese non scende a patti e questo è uno dei mantra della società bianconera che da più di trent'anni milita nella massima serie del calcio italiano. Il club ha voglia e bisogno di mettere a disposizione di mister Kosta Runjaic una rosa che possa migliorare il decimo posto conquistato solo qualche settimana fa. Un'estate, però, che si preannuncia tutt'altro che scontata visto che il team ha bisogno di mantenere l'ossatura nonostante nel corso delle ultime settimane stiano arrivando delle offerte decisamente interessanti. Non resta che cercare di capire tutte le novità sull'affare che porterebbe Oumar Solet a firmare un nuovo contratto sempre in Serie A.

Il futuro di Solet è già scritto?

Oumar Solet e David Okereke

Per molti sembrerebbe un futuro scritto, ma la realtà per il difensore centrale francese è ben diversa. Ad oggi manca ancora l'accordo tra l'Udinese e i neroazzurri di Milano. La squadra del presidente Beppe Marotta è arrivata a quasi venti milioni di euro, mentre la richiesta del team gestito dalla famiglia Pozzo si aggira tra i 23 e i 25 milioni per la conclusione definitiva dell'affare. Diversa la situazione che riguarda l'accordo personale tra le parti, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla cifra pattuita tra il difensore ed i campioni d'Italia per arrivare alla conclusione della trattativa.

L'accordo tra l'Udinese e i neroazzurri

Secondo Sky Sporttra Oumar Solet e il club allenato da mister Cristian Chivu è praticamente. Il francese ex Salisburgo non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura in neroazzurro ed infatti ha chiuso le porte a tutti gli altri interessamenti. Una trattativa che è già ben avviata e sembra essereprima che possa definirsi conclusa a tutti gli effetti.