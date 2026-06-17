Un colpo basso per l'Udinese che dovrà fare a meno di un calciatore decisamente importante per la squadra o meglio un calciatore che sarebbe diventato sicuramente importante con il passare delle settimane e delle stagioni. L'Inter ha fatto il possibile e vuole chiudere un colpo interessante sotto tutti i punti di vista. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che iniziare a vedere tutti i dettagli su un affare che ha portato ben fuori da Udine un talentino potenzialmente pronto per giocare già tra i grandi. Il punto sull'affare che porta Marello a vestire la maglia del team campione d'Italia.

La trattativa è già conclusa

Mattia Marello

Una stagione da protagonista con la maglia della Primavera, che ha portato i neroazzurri di Milano a riscattare il calciatore senza troppi pensieri. L'Under 23 sembra già essere pronta per accogliere le prestazioni di un talento di primissimo livello. Non resta che attendere i veri e propri passi in avanti dal punto di vista sportivo, con una crescita del calciatore che per il momento è tutt'altro che completata. Passiamo a quelle che sono state le cifre dell'affare ed il nuovo contratto con cui l'ex Udinese si legherà alla squadra allenata da Christian Chivu.

Le condizioni dell'affare Marello

Il diritto di riscatto era fissato attorno al milione di euro, per un esterno che nel corso di questa stagione ha messo a referto 28 presenze con due reti, ma soprattutto con dieci assist., però, si è tutelata edche possono far schizzare il valore del talento fino ai. Adesso non resta che attendere l'evoluzione del laterale che si candida ad un posto da protagonista già nel corso di quest'annata almeno nella terza lega del calcio professionistico.