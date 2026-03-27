La squadra di Paolo Vanoli sta vivendo un ultimo periodo dall'ottimo rendimento e di primissimo livello. Una società che sa come si fa la differenza sul campo da gioco e soprattutto non vede l'ora di poter togliersi definitivamente da una corsa che sta facendo preoccupare la società e non poco.
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Calciomercato Fiorentina – De Gea ai saluti? Macché: la scelta del portiere
La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra di mister Paolo Vanoli sta facendo il punto sul futuro
Non perdiamo un secondo ed anzi andiamo a vedere tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri di campionato, ma soprattutto in vista della prossima estate. Il mercato potrebbe regalare diverse sorprese, ecco tutti i dettagli sul possibile futuro di un perno centrale di questo club. Il futuro di David De Gea è da scrivere? Parla il portiere spagnolo <<<
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