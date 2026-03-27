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Calciomercato Fiorentina – De Gea ai saluti? Macché: la scelta del portiere

La Fiorentina continua a lavorare sul mercato in entrata ed in uscita. La squadra di mister Paolo Vanoli sta facendo il punto sul futuro
Lorenzo Focolari Redattore 

De Gea

La squadra di Paolo Vanoli sta vivendo un ultimo periodo dall'ottimo rendimento e di primissimo livello. Una società che sa come si fa la differenza sul campo da gioco e soprattutto non vede l'ora di poter togliersi definitivamente da una corsa che sta facendo preoccupare la società e non poco.

Non perdiamo un secondo ed anzi andiamo a vedere tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri di campionato, ma soprattutto in vista della prossima estate. Il mercato potrebbe regalare diverse sorprese, ecco tutti i dettagli sul possibile futuro di un perno centrale di questo club. Il futuro di David De Gea è da scrivere? Parla il portiere spagnolo <<<

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