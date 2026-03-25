Il club viola sta continuando a lavorare con un obiettivo specifico ed è quello della salvezza che va raggiunta il prima possibile. Non sarà affatto semplice per la squadra e proprio per questo motivo si sta continuando a lavorare di settimana in settimana. Intanto ci sono buone soddisfazioni per la ripresa di questo ultimo periodo.
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Calciomercato Fiorentina – Dodo, Kean ed un altro bomber: c’è la cessione
La Fiorentina continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo
Nel frattempo non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo movimento. Un nuovo profilo è pronto per dire la sua anche lontano da Firenze. Un profilo che nel corso di questa stagione si è messo in mostra con una nuova maglia ma piace (e non poco) a tante società. Tutti i dettagli sulla terza cessione che potrebbe arrivare in estate <<<
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