Il club Viola sta cercando di fare la differenza sul mercato in entrata ed in uscita. Una squadra che ha bisogno di aggiungere elementi importanti anche in vista della prossima stagione per cercare di non ripetere un'annata di questo tipo.
mondoudinese news calcio calciomercato Calciomercato Fiorentina – L’ex Milan firma per i Viola? Tutti i dettagli
news calcio
Calciomercato Fiorentina – L’ex Milan firma per i Viola? Tutti i dettagli
La Fiorentina potrebbe aggiungere un nuovo elemento di primissimo livello alla sua rosa. Ecco tutti i dettagli su questo colpo
Con il passare delle settimane sta cercando di prendere quota un acquisto di primissimo livello. Un colpo decisamente interessante e si tratta di un calciatore che arriverebbe direttamente dai rossoneri. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato. Arriva un nuovo esterno difensivo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA