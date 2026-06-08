Il club di Milano sta lavorando intensamente in vista dei prossimi incontri di campionato o meglio della prossima stagione che va pianificata nel dettaglio, soprattutto quando ti presenti al via da campione d'Italia in carica e vincitore della Coppa Italia. Sono diversi i profili messi sotto osservazione e che la società vorrebbe chiudere per rinforzarsi in maniera importante. Tra questi pare esserci anche il difensore centrale dell'Udinese, Oumar Solet, anche come specificato dalle dichiarazioni del direttore dell'Inter, Piero Ausilio. "Solet è un profilo che seguiamo con interesse". I bianconeri, però, non vogliono farsi trovare impreparati e di conseguenza stanno già puntando ad un nuovo rinforzo. Passiamo al nome nuovo per la difesa dell'Udinese.

Il nome nuovo per l'Udinese

Franco Vazquez e Oumar Solet

Il profilo che la società ha messo sotto osservazione nel corso di queste ore arriva dal Napoli e nel corso dell'ultima stagione è stato uno dei migliori difensori della Cadetteria. Con la maglia dell'Empoli si è messo in mostra, collezionando prestazioni convincenti in fila. Proprio per questo motivo non solo l'Udinese lo ha messo tra i preferiti, ma anche il Genoa di Daniele De Rossi. Se ancora non si fosse capito, stiamo parlando di Nosa Obaretin. Il talento di nazionalità italiana deve cercare di capire quale potrebbe essere la scelta migliore per esordire e diventare importante anche in Serie A.

La scelta migliore per il centrale

in Serie B è arrivato il momento di iniziare a giocare e trovare continuità anche in Serie A. L'Udinese sicuramente ha sempre datoe di conseguenza la scelta potrebbe essere chiara. Obaretin si trova davanti ad un bivio, ma sembra essere solo questione di tempo prima che arrivi una decisione finale eper il nuovo difensore centrale.