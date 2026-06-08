Nicolò Zaniolo continua a lavorare in vista della prossima stagione di campionato. Una grande annata in cui il talento italiano si è completamente rilanciato e di conseguenza si inizia a pensare a quello che potrebbe essere il prossimo passaggio. Il riscatto è scritto sulla carta, ma bisogna trovare un accordo di massima con il giocatore per non mantenere un singolo scontento con la maglia della formazione bianconera. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutte le novità che arrivano proprio dalla Turchia sul riscatto di un talento che è il più importante per tutto il mondo bianconero. Ecco le ultimissime sul futuro di Nicolò Zaniolo.

Il futuro di Nicolò Zaniolo è scritto

Nicolò Zaniolo e Lipani

La decisione che sembrerebbe essere in procinto, porta Nicolò Zaniolo ad indossare la casacca da gioco dell'Udinese anche nel corso della prossima annata. Salvo clamorosi colpi di scena, la squadra ha fatto di tutto per arrivare alla conclusione dell'affare e proprio dalla Turchia sono sicuri che oramai il riscatto finale è solo una questione di tempo e dettagli prima che venga comunicato. I passi in avanti nella trattativa sono significativi e di conseguenza andiamo a vedere l'opzione scelta dalla società tra le due che aveva sul piatto.

L'opzione riscatto scelta dalla società bianconera

Nicolò Zaniolo

è quella che doveva scegliere la società di Udine, la prima prevedeva il riscatto totale del cartellino per 10 milioni di euro, mentre la seconda portava il 50% delle prestazioni del calciatore per 5 milioni. Salvo clamorosi colpi di scena, il riscatto sarà totale e di conseguenza la famiglia Pozzo verserà tutti e. L'ultimo punto di domanda che bisogna sciogliere è quello che riguarda il futuro, visti i diversi club interessati e le offerte che potrebbero arrivare per il numero dieci dell'Udinese. La sensazione è che i bianconeri faranno il possibile per mantenerlo in Friuli almeno per un altro anno.