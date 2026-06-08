L'Udinese sta già lavorando sul mercato, ma sempre e soprattutto con uno sguardo al suo futuro. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic, ha bisogno di mettere a referto più permanenze possibili e non snaturare un team che ha ottenuto il miglior risultato dai tempi di Guidolin. Una situazione tutt'altro che semplice o scontata, ma che il team sta cercando di mettere a referto pezzo per pezzo. Si è partiti con i rinnovi di Kabasele e Karlstrom, per passare a quelli di Kamara e di Ehizibue con il riscatto di Zaniolo che è sempre più vicino. Non solo belle notizie, perché bisogna anche pensare a delle ipotetiche cessioni e le soluzioni in caso di addio. Maduka Okoye potrebbe salutare davanti ad una giusta offerta e di conseguenza si sta cercando di capire quali potrebbero essere i due sostituti.

I due sostituti per la porta dei bianconeri

Maduka Okoye

In caso di partenza da parte dell'estremo difensore bianconero, la squadra sta già guardando al futuro ed ha messo due profili in pole position. Il primo arriverebbe dalla Serie A, più precisamente dal Bologna e stiamo parlando di Federico Ravaglia. Il calciatore è pronto per diventare un titolarissimo nella massima serie e di conseguenza si trasferirebbe molto volentieri in quel di Udine. Nelle ultime ore, però, è emerso anche un secondo nome.

Il nome nuovo

Una vera e propria lotta serrata, con l'Udinese che vorrebbe mettere a referto un nuovo profilo e stiamo parlando di. Quest'anno super protagonista con l'Avellino e portiere di proprietà della Juventus. Un calciatore che ha tutte le doti per dire la sua anche in Serie A e i bianconeri di Torinosoprattutto per valorizzarlo e farlo crescere senza perdere il controllo definitivo sul suo cartellino.